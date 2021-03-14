وظائف شاغرة لدى شركة السعودية للتموين

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مسؤول معدات الطيران”؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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