وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتعليمية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة التربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير السكن والضيافة.

– معلم تربية خاصة.

– أخصائي علاج وظيفي.

– أخصائي نطق وتخاطب.

– أخصائي سمعيات.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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