وظائف شاغرة لدى مكتب الخطوط القطرية بالقصيم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في منطقة القصيم.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط القطرية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مناوب خدمات المطار.

– وكيل أول لخدمات المطار.

– مشرف مناوب خدمات المطار.

– وكيل خدمات المطار.

التقديم على وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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