وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد وحدة طبية ثالث (جدة).

– فني رعاية الحيوان (جدة).

– أخصائي تقني المختبر/ العلاج التنفسي (للنساء/ جدة).

– مساعد إداري ثالث (الأحساء).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 1 شعبان 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 15 شعبان 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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