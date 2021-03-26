وظائف صحية شاغرة للجنسين في أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، ورأس تنورة.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني صيدلة.

– طبيب أطفال عام.

– ممرض/ العيادات الخارجية.

– ممرض/ رعاية ما بعد التخدير.

– طبيب فيزيائي.

– طبيب نفسي بالغين.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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