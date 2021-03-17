وظائف فنية شاغرة لدى الخطوط السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن الكبرى.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مركز مراقبة الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، أو إلكترونيات الطيران)، أو المجالات ذات الصلة.

– مفتش طائرات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، هياكل الطائرات، محطات الطاقة، إلكترونيات الطيران).

التقديم على وظائف الخطوط السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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