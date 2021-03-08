وظائف هندسية شاغرة في شركة تحكم

المواطن- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مهندس أول حوسبة”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة تحكم:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة تحكم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر