وظائف هندسية شاغرة في مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وبيّنت شركة مصفاة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تفتيش أول.

– مهندس القضاء على العيوب.

التقديم على وظائف شركة مصفاة ساسرف:

وأوضحت شركة مصفاة ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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