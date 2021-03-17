وظائف هندسية شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مهندس أول البيانات”؛ وذلك للعمل بإدارة الإستراتيجية بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

شروط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو علوم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر