وظائف هندسية شاغرة لدى شركة نوماك

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة نوماك للتشغيل والصيانة “NOMAC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة الصناعة).

– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– مخطط الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو هندسة الإنتاج، أو الهندسة الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية).

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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