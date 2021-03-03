وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الهندسة المعمارية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير الهندسة الميكانيكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير أول رأس المال وضمان التدقيق التجاري: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو إدارة البناء، أو مسح الكميات، أو المالية).

– مدير الإنشاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة المعمارية، أو إدارة البناء).

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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