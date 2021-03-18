وفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولي بعد اختفاء غامض لأسبوعين

المواطن - متابعة

أعلنت نائبة رئيس تنزانيا سامية حسن عن وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي عن عمر ناهز الـ 61 عاماً.

مرض في القلب

وقالت نائبة الرئيس على محطة (تي.بي.سي) الرسمية: إن الرئيس ماجوفولي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى بمدينة دار السلام, كان يتلقى فيها العلاج.

شكوك حول كورونا

وغاب ماغوفولي أسبوعين عن الحياة العامة، مثيرا تكهنات بشأن حالته الصحية، فيما ثارت شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد لكن مسؤولين نفوا ذلك في 12 مارس الجاري.

وكان الرئيس التنزاني من أبرز المشككين في خطورة جائحة “كوفيد 19”.

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