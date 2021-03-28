وفاة رجل الأعمال جمعان الغامدي وأمير جازان ونائبه يعزيان أسرته

المواطن - جازان

توفي مساء أمس السبت، في منطقة جازان، رجل الأعمال الشيخ جمعان بن مزهر الغامدي.

وقدّم أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وأبناء رجل الأعمال الشيخ جمعان بن مزهر الغامدي – رحمه الله -، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

وأشاد أمير جازان ونائبه بجهود الفقيد فيما قدمه من مساهمات وأعمال في مجال البر والخير ودعم الجمعيات الخيرية بالمنطقة، ودعوا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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