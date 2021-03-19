وفاة محمد عمر زبير ثاني مدير لجامعة المؤسس عن عمر 91 عامًا

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور محمد عمر زبير، ثاني مدير لجامعة الملك عبدالعزيز، أثناء صلاة ظهر يوم الخميس 5/8/1442 الموافق 18 مارس 2021 بأحد المساجد المجاورة لمنزله بحسب ما أكده عدد من المقربين منه.

جامعة المؤسس تنعي الزبير

ونعت جامعة الملك عبدالعزيز ببالغ الأسى والحزن مدير الجامعة الأسبق الدكتور محمد عمر زبير وتقدمت باسم رئيس الجامعة ومنسوبيها كافة بصادق العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأعلن الدكتور خالد زبير نبأ وفاة عمه في تغريدة على تويتر جاء فيها: “انتقل إلى رحمة الله يوم الخميس عمي الغالي الدكتور محمد عمر زبير – مدير جامعة الملك عبد العزيز الأسبق، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، لا تنسوه من دعائكم”.

وقال الدكتور أحمد داغستاني: “انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير جامعة الملك عبدالعزيز في التسعينات الهجرية أ. د. محمد عمر زبير وهو يصلي صلاة الظهر يوم الخميس ٥ / ٨ /١٤٤٢ هجرية. اللهم ارحم الفقيد الغالي وارفع منزلته عندك يا رحمن يا رحيم، اللهم واجبر كسر آل بيته وآل البشناق وذويهم ومحبيهم وعارفيهم، اللهم آمين”.

من هو الدكتور محمد عمر زبير ؟

هو ثاني مدير لجامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 1391هـ حتى 1399هـ، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كنتكت في أمريكا 1390هـ. وعين عميدًا لكلية الاقتصاد والإدارة بين 1391هـ و1393هـ، فأمينًا عامًا لها، فوكيلًا إلى أن عين مديرًا للجامعة بين 1391هـ و1399هـ

كما شغل الفقيد عدة أعمال خارج النطاق الأكاديمي أبرزها: رئيس اللجنة العلمية بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، ورئيس وعضو مؤسس للجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي في لندن، وشارك بصفة خبير في دورات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأسهم في الندوات التي يعقدها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وعمل عضوًا في اللجنة الخاصة لتقييم أداء البنك الإسلامي للتنمية.

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