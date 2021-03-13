وفيات في مستشفى بالأردن بسبب انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا

المواطن -متابعة

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أكدت مصادر إعلامية أردنية وقوع وفيات جراء انقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا داخل مستشفى السلط الجديد.

وبحسب صحف أردنية، توجه وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إلى المستشفى لمتابعة تطورات حادثة نقص الأكسجين في المستشفى، والوقوف على أسبابها والتأكد من معالجتها.

كما طوقت قوات الأمن الأردنية مستشفى السلط الحكومي الجديد وذلك بعد الأزمة.

كورونا في الأردن:

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة، أرقاماً قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود شملت فرض حظر تجول شامل أيام الجمعة من كل أسبوع في جميع مناطق المملكة، مع تعليق أداء صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس حتى نهاية الشهر الجاري.

كما شملت تمديد ساعات الحظر الليلي اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر، وغيرها من الإجراءات.

كذلك، علقت الحكومة العملية التعليمية في مدارس وجامعات المملكة حتى إشعار آخر.

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