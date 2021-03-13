وقاية : لم نرصد أعراضًا جانبية خطيرة في لقاحات كورونا المعتمدة

المواطن - الرياض

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أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنَّها لم ترصد أيَّ أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة، والتي تمَّ رصدها في التجارب السريرية مسبقًا والتي لا تشكل أي خطورة على صحة متلقي اللقاح.

وقالت وقاية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنَّها تابعت ما تمَّ إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية، من تعليق استخدام لقاح كوفيد-19 المنتج من شركة أسترازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا؛ للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة، تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية.

لم تظهر أعراض جانبية خطيرة:

وتابعت أنه بناء على هذه التقارير فإنَّ هيئة الصحة العامة ممثلة باللجنة الوطنية للأمراض المعدية واللجنة الوطنية للتحصينات تؤكّد بأنّ ما تمّ هو إجراء احترازي تقوم به الجهات المعنية للتحقق من ارتباط ظهور أيّ أعراض جانبية خطيرة لأخذ اللقاح، وما تم رصده لا يتجاوز معدلات حدوثها في المجتمع ولم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات المذكورة وبين اللقاح.

لقاحات آمنة وأثبتت فعاليتها:

وأضافت الهيئة أنَّ هذا الإجراء يثبت أن جميع الجهات الصحية بدول العالم ومنها الجهات الصحية المعنية بالمملكة، تقوم برصد كافة الحالات التي تظهر عليها أي أعراض جانبية بعد أخذ اللقاح ودراستها للتحقق من مأمونية اللقاح، وأنه حتّى تاريخه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة والتي تمّ رصدها في التجارب السريرية مسبقًا.

وتؤكّد “وقاية”، أنّ جميع اللقاحات المعتمدة بالمملكة أثبتت مأمونيتها وفاعليتها وتوصي الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (351) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (239) حالة، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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