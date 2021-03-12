وليد الفراج دفاعًا عن رئيس الأهلي: ما يصح اللي صار !

المواطن - محمد سمعه

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دافع الإعلامي وليد الفراج عن عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرض الأخير لـ وسوم مسيئة مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد خسارة الراقي من النصر.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: لم يسبق في تاريخ الكرة السعودية أن تخرج حملات ضد رئيس نادي بهذا السوء من الالفاظ التي ظهرت اتجاه رئيس الأهلي.. هذا ليس جمهور الراقي، وهذا الأسلوب لن يغير في النادي الأهلي.#قناة_SBC pic.twitter.com/M6FgfFW6mb — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 12, 2021

حملة عنيفة تعرض لها رئيس الأهلي:

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الجمعة بـ برنامج “الدوري مع وليد”: “قبل يومين، وقبل مباراة النصر، ظهرت هاشتاقات مسيئة ضد رئيس الراقي عبدالإله مؤمنة، لم يسبق في تاريخ الكرة السعودية، أن تخرج حملات ضد رئيس النادي بهذا السوء من الألفاظ، التي ظهرت تجاه رئيس الراقي، هذا ليس جمهور الراقي، وهذا الأسلوب لن يُغير من الراقي”.

وأضاف الفراج: “ما يصح اللي صار، الأمر خرج عن حدود النقد البناء، وليس له أي علاقة لا بإنسانية أو بدين، من الطبيعي، أن تكون هناك نتائج سلبية للأندية، ولكن ما حدث غير مقبول، أن يتطور الأمر لـ بذاءات”.

الراقي يخسر للجولة الرابعة على التوالي:

وكان الأهلي، خسر من النصر، بنتيجة هدفين لهدف بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكون الخسارة الرابعة للراقي على التوالي في الدوري.

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