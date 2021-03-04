وليد الفراج يتحدث عن مصير إدارة النصر بعد دعوات إقامة جمعية غير عادية

المواطن - محمد سمعه

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تحدث الإعلامي وليد الفراج عن مصير إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، وذلك بعد القرارات التي صدرت عصر اليوم الخميس من إدارة النادي وشهدت تغييرات إدارية بالفريق.

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الخميس من برنامج “الدوري مع وليد”: ” التغييرات التي حدثت في إدارة العالمي جعلت الشرفيين يدعون لإقامة جمعية عمومية غير عادية، سوف تفتح أبوابًا لترشيحات جديدة، وربما نشاهد إدارة جديدة تقود النادي بالفترة المقبلة”.

بغلف مُستاء من القرارات الجديدة بـ النصر

وفي وقت سابق، أبدى عضو شرف نادي النصر الذهبي عبدالعزيز بن أحمد بغلف استياءه من القرارات الجديدة التي أصدرتها إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

وقال بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بناءً على ما تم من قرارات من قبل رئيس النصر.. وادعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الداعمين.. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل”.

ويُعد عبدالعزيز بغلف من أبزر الداعمين لنادي النصر خلال الفترة الأخيرة، ودائمًا ما يحرص على تقديم مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتحفيزهم على تقديم الأفضل.

إدارة العالمي تقبل استقالة الدخيل

وأصدر النادي بيانًا رسميًا اليوم، أعلن من خلاله قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور عبدالله الدخيل، وأصدر قرارًا بتعيين أحمد الغامدي رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا، متمنيًا له التوفيق.

كما قرر تعيين نواف النهاري مديرًا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية.

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