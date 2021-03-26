وليد بن بدر: رئاسة النصر حُسمت وديًا

المواطن - مروة نبيل

أكد عضو نادي النصر الذهبي، الأمير وليد بن بدر أن رئاسة مجلس إدارة العالمي حُسمت بشكل ودي، بعد دعم الجميع للمرشح مسلي آل معمر.

وليد بن بدر: الجميع يدعم مرشح خالد بن فهد

وعلق الأمير وليد بن بدر على انتخابات نادي النصر قائلًا: “باب الترشيح مفتوح حتى التاسعة مساء اليوم، لكن الجميع أعلن دعمهم ووقوفهم بجانب مرشح، العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين جميعهم يقفون معه في هذا الجانب”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج في أسبوع MBC، قائلًا: “وبما أنه مرشح الأمير خالد بن فهد فأنا أعتقد جميع رجال نادي النصر المتواجدين سواء في الجمعية العمومية أو خارجها يدعمون هذا التوجه”.

واختتم الأمير وليد بن بدر تصريحاته قائلًا: “ممكن يأتي أي مرشح آخر خلال الساعات القادمة، ولكن الموضوع حُسم بشكل ودي حاليًا، ولكن لا يُحسم بشكل رسمي إلا يوم الخميس عن طريق وزارة الرياضة”.

آل معمر يترشح لرئاسة النصر

وكشف مسلي آل معمر، مساء أمس الخميس، عن ترشحه رسميًا لرئاسة نادي النصر في الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من شهر أبريل المقبل، بدعم من الأمير خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت وزارة الرياضة قد قررت قبل بضعة أيام حل مجلس إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

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