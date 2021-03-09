عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً في الرياض، اليوم، مع دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد محيي الدين ياسين.
#فيديو من اجتماع سمو #ولي_العهد مع رئيس الوزراء الماليزي.#واس pic.twitter.com/CLjjWIOumR
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 9, 2021
وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
#ولي_العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي ويشهدان التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين.#صحيفة_المواطن #مرحبا_برئيس_وزراء_ماليزيا#MalaysianPMinRiyadh
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) March 9, 2021
وعقب الاجتماع شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء الماليزي التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.
وتضمنت الاتفاقية الأولى محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، فيما كانت الثانية اتفاقية في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، وكانت الثالثة بشأن مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.
فيما حضر من الجانب الماليزي معالي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين، والأمين العام بوزارة الخارجية محمد شهر يعقوب، والسفير لدى المملكة عبدالرزاق بن عبدالوهاب.
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