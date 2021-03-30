ولي عهد البحرين يبحث العلاقات الثنائية مع تركي بن محمد

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الرفاع، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه.

تحيات القيادة:

ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لجلالة ملك البحرين وسمو ولي عهده.

فيما حمل سمو ولي عهد مملكة البحرين تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام سمو ولي عهد مملكة البحرين مأدبة غداء تكريماً لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ومن الجانب البحريني سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد.

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