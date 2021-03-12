ولي عهد دبي يتلقى هدية خاصة من النجم ويل سميث

المواطن- متابعة

اسمع الخبر

أرسل نجم هوليود ويل سميث، دراجة نارية كهربائية مذهلة، لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وشكر ولي العهد ويل سميث في خاصية الستوري على إنستغرام ويل سميث على الهدية والتي أوضح أنها دراجة نارية كهربائية Super73، وكتب على الصورة: شكرًا لك سميث على الدراجة، سميتها سكوتي.

هوايات ولي عهد دبي

يُعرف ولي عهد دبي بهواياته الفريدة والخطيرة في البر والبحر والجو، فهو عاشق للفروسية وكتابة الشعر، والقفز بالمظلات، والتزلج على الثلج والماء، ورياضة الغوص.

كما تحتل رحلات الصيد والسفاري جزءًا كبيرًا من مساحة حياته، إضافة لشغفه وحبه الكبير لركوب الخيل.

ما هي دراجة Super73 ؟

هي علامة تجارية أمريكية تجمع بين تراث الدراجات النارية وثقافة الشباب، وتأسست في عام 2016 ومقرها في جنوب كاليفورنيا، وتعرف الشركة نفسها بأنها قادت المسؤولية في ريادة نهج جديد للمساعدة في إعادة تعريف صناعة الدراجات النارية الكهربائية.

ومن خلال التأكيد على التصميم المدروس، وتقنيات التصنيع المسؤولة، ومشاركة المجتمع المحلي، تسعى العلامة التجارية باستمرار للنمو والتوسع في الصناعة.

ترشح ويل سميث لمنصب سياسي

ويُذكر أن آخر ظهور للنجم العالمي كان في حديثه في برنامج بودكاست Pod Save America، حيث صرح أنه يفكر في الترشح لمنصب سياسي في مرحلة ما في المستقبل.

وكان سميث قد فكر في السابق دخول المجال السياسي، بما في ذلك في عام 2015 حيث قال لبرنامج CBS News إن تعليقات ترامب المرشح آنذاك ستدفعه إلى البحث عن منصب.

شارك الخبر







شارك الخبر