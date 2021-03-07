يزيد الراجحي يُغادر المشفى متوجهًا إلى الرياض

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

أعلن السائق السعودي يزيد الراجحي مغادرته للمشفى اليوم الأحد، وذلك بعد أن كان تعرض لحادث في رالي الشرقية تويوتا 2021 أمس السبت.

ونشر حساب Yazeed Racing عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ خروج الراجحي من المشفى حيث قال: ” الحمد لله على السلامة، الآن نحن غادرنا المشفى وفي طريقنا إلى الرياض”.

وشهد يوم أمس السبت في رالي الشرقية تويوتا الدولي، مجموعة من الحوادث التي أدت لإصابة السائق السعودي يزيد الراجحي ووفاة الدراج رياض الشمري، إضافة لانسحاب مجموعة أخرى من المتسابقين.

وكان حساب الاتحاد السعودي للدراجات النارية أعلن عن تعرض الراجحي لحادث مع ملاحه مايكل أور، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من الرالي، حيث نُقل عبر الطائرة المروحية إلى المشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

يزيد الراجحي من بين المنسحبين في الرالي

كذلك انسحب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية للرالي بعد أن أُصيبوا في مجموعة من الحوادث وكان أبرزهم “السعودي مشعل الغنيم، السعودي بدر أبا الخيل، القطري محمد الكعبي، القطري جمال القطيطي، السعودي عبدالمجيد الخليفي، السعودي الراجحي، السعودي عبدالله الأسمر الرمال”.

الدراج رياض الشمري يُفارق الحياة متأثرًا بإصابته

وقدمت وزارة الرياضة واجب العزاء لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، أعلن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في الرالي، بعد أن تعرضوا لحوادث وكان منهم رياض الشمري، قبل أن يُعلن عن وفاته.

وحرص الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على زيارة المتسابقين المصابين بـ رالي الشرقية تويوتا 2021، وذلك بعد أن تعرضوا لحوادث بالمرحلة الأخيرة من الرالي.

شارك الخبر







شارك الخبر