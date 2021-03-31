يوتيوب تخفي علامة غير المعجبين بمقاطع الفيديو

المواطن- متابعة

أعلنت منصة مقاطع الفيديو يوتيوب عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنها ستبدأ في اختبار واجهات جديدة وفيها سيتم إخفاء علامة عدد غير المعجبين التي تظهر أسفل الفيديو والتي تأتي على شكل إصبع إبهام متجه للأسفل.

تصميمات جديدة لواجهة يوتيوب

وورد في الرسالة: نحن نختبر العديد من التصميمات الجديدة التي لا تعكس درجة عدم إعجاب الجمهور بالمحتوى.

وسيتم إجراء التجربة بمشاركة مجموعة صغيرة من المستخدمين، وفيها سيتم اختبار واجهتين لمنصة يوتيوب، الأولى دون علامة عدم الإعجاب، والثانية ستتواجد فيها لكن دون إظهار الأرقام.

ويُذكر أن الشبكات الاجتماعية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا مع ظهور الأدوات والإنترنت، فمن ناحية، هذه الأدوات ضرورية للعمل والتواصل، إلا أنه من ناحية أخرى، فهي تسرق الحياة.

وفي هذا الصدد نشر العديد من علماء النفس والأطباء المتخصصون نصائح حول كيفية التوقف عن الاعتماد على الشبكات الاجتماعية والتخلص من الخوف من فقدان الأشياء التي قد يعتبرها الناس مهمة، وكذلك كيف يؤثر الاستخدام غير الواعي للإنترنت على الصحة.

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