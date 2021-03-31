يويفا يسمح بـ5 تبديلات في بطولة أوروبا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الأربعاء، عن السماح للمنتخبات بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.

يويفا يسمح بـ5 تبديلات

ودخل التعديل المؤقت على قواعد اللعبة، بإتاحة 5 تبديلات في المباراة، بسبب الصعوبات التي نجمت عن اللعب خلال جائحة كورونا، ويتم تطبيقه حاليًا خلال مباريات الأندية الأوروبية، وتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال يويفا: “نظرًا لأن أسباب قاعدة التغييرات الخمسة لا تزال سارية، كما أن هذه القاعدة مطبقة بالفعل في تصفيات كأس العالم، التي تستمر من مارس 2021 إلى مارس 2022، فقد تقرر تمديد هذا التعديل إلى بطولة أوروبا 2020“.

وتابع يويفا في بيان رسمي: “كذلك تم تمديد التعديل إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية، في أكتوبر 2021، ومباريات الهبوط في نفس البطولة، التي ستقام في مارس 2022”.

مباريات يورو 2020 تشهد حضورًا جماهيريًا

ورفع يويفا نسبة الحضور الجماهيري في الملاعب إلى 30%، وفضل أن يترك تحديد عدد الجماهير في الملاعب للسلطات المحلية، في خطوة ستسمح لبعض الملاعب بدخول المزيد من الجماهير، في بطولة أوروبا 2020.

ولم يتم التصويت على تعديل نظام دوري أبطال أوروبا، بداية من 2024، حيث من المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خطط تعديل البطولة، في الاجتماع التنفيذي المقبل، يوم 19 أبريل.

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