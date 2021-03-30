‏المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الرابعة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الفلسطيني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بخماسية دون رد.

المنتخب السعودي يتألق:

وبدأت مباراة السعودية ضد فلسطين التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وضغط لاعبو الأخضر منذ الدقائق الأولى، وأضاع صالح الشهري أكثر من فرصة وسط دفاع قوي من الفريق الضيف.

واستمرت محاولات الأخضر، قبل أن ينجح ياسر الشهراني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 37، برأسية رائعة، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن، وانتفض المنتخب الوطني بعد الهدف.

ونجح النجم فهد المولد في تعزيز تقدم الأخضر بهدف ثانٍ عند الدقيقة 43، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الفلسطيني بتقدم كتيبة الفرنسي هيرفي رينارد بثنائية نظيفة.

الأخضر يواصل انتفاضته بثلاثية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو المنتخب الوطني الضغط، ونجح صالح الشهري في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعد تلقيه تمريرة بينية لينفرد بمرمى فلسطين ويهز شباكه بشكل رائع.

وتمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف الثاني له والرابع للأخضر عند الدقيقة 58، بعد من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة من سالم الدوسري، وسط محاولات من لاعبي المنتخب السعودي لتسجيل مزيد من الأهداف.

وأسفر الضغط الشديد للاعبي الأخضر في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 88، سددها النجم سالم الدوسري بنجاح، لتنتهي المباراة بتحقيق المنتخب السعودي لفوز كبير بخماسية دون رد.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

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