1 رمضان بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية

المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021 م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442 هـ الموافق 22 / 4 / 2021 م.

اهتمام الملك بأبنائه:

ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصًا منه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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