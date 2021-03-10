10 علامات تدل على الإصابة بـ مرض السكري

المواطن- متابعة

يمكن أن تتطور أعراض مرض السكري ببطء شديد، لذلك قد لا تعرف حتى أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، لكن، هناك بعض العلامات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها.

سبب الإصابة بمرض السكري

ويحدث المرض بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين، ويعد تشخيص الحالة مبكرًا أمراً بالغ الأهمية، لأن المرضى أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية.

وحذر موقع Diabetes.co.uk الطبي من أن أحد أكثر علامات التحذير شيوعًا لمرض السكري، وهو التعب غير المبرر حيث قد يشعر المريض بالتعب غير المعتاد أثناء النهار، أو يستيقظ وهو يشعر بالإرهاق على الرغم من حصوله على قسط كاف من النوم.

الأعراض الـ 10 الأكثر شيوعًا الدالة على مرض السكري

الشعور بالتعب أثناء النهار.

الشعور بالجوع في كثير من الأحيان.

كثرة التبول.

الشعور بالعطش الشديد.

عدم وضوح الرؤية.

حكة في الجلد.

بطء التئام الجروح.

التهابات عادية غير مبررة.

وجود اضطراب جلدي.

فقدان الوزن المفاجئ.

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