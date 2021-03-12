12 أغسطس موعد انطلاق منافسات موسم 2021/ 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم- قبل قليل- عن موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي عبر “تويتر” أن المسابقات الكروية ستنطلق يوم 12 أغسطس المقبل، حيث يصل عدد المسابقات إلى 20 مسابقة مختلفة.

موعد ختام منافسات الموسم الحالي بالدوري:

جدير بالذكر أن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لعام 2021 ستنتهي في نهاية مايو المقبل، كما تُقام مباريات نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد المقبل.

المسابقات المحلية تعود الأحد المقبل:

وسوف تُستأنف مباريات كأس الملك مساء الأحد المقبل بمباراتين، حيث يلعب التعاون مع الفتح في السابعة مساءً، ويلعب النصر مع الفيصلي في التاسعة مساءً.

أما بالنسبة لـ مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/ 2021 فسوف تُستأنف يوم 8 إبريل المقبل، بلقاء الأهلي والرائد في الجولة الـ25، ثم تُستكمل مباريات الجولة بعد ذلك يومي الجمعة والسبت، عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

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