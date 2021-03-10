1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات بالكويت

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

أعلن وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 204388، كما سجلت 3 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1144 حالة.

الحالات الحرجة:

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: “إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 188 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14089 حالة”.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9797 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1877135 فحصًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6ر13 في المائة.

الإجراءات الاحترازية:

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني، موصيًا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 988 إصابة في الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 189155 حالة.

شارك الخبر







شارك الخبر