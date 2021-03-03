136 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض قانوني أول (عدد 50 وظيفة).

– ممرض قانوني ثانٍ (عدد 50 وظيفة).

– ممرض/ ممرضة عامة قانونية (عدد 33 وظيفة).

– أخصائي جراحة القلب.

– فني صيدلة (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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