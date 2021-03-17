17 يومًا تُعيد ترتيب حسابات الأهلي والشباب والوحدة

المواطن - محمد سمعه

تُعد الفترة الحالية بمثابة هدية جاءت لأندية الأهلي والشباب والوحدة، وذلك بعد تراجع نتائجهم بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة.

وسيتوقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمدة 17 يومًا بسبب فترة التوقف الدولي، حيث يخوض المنتخب السعودي مباراتين دوليتين مع المنتخبين الكويتي والفلسطيني، كما ستُقام منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الرابع من إبريل المقبل، وسوف تُستأنف مباريات الدوري في الثامن من إبريل المقبل.

فرصة ذهبية خلال 17 يومًا للثلاثي

وعانى الراقي من تراجع في النتائج بالدوري حيث خسر خمس مباريات متتالية دوريًا جعلته يتراجع بجدول الترتيب، كما خسر الشباب صدارة الدوري لمصلحة نادي الهلال، بينما يقترب الوحدة من خطر الهبوط باحتلاله المركز الرابع عشر.

وسيكون التوقف الدولي فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والحسابات بالنسبة لـ الأهلي والشباب والوحدة، من أجل تقديم النتائج الإيجابية في الست جولات المتبقية في الدوري.

ترتيب الدوري يكشف تراجع الشباب والأهلي وتعثر الوحدة

وانفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني، أما نادي الاتحاد فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة.

أما فريق التعاون فيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 38 نقطة، وجاء النصر خامسًا برصيد 36 نقطة، بعد الفوز العريض على نادي الباطن بسباعية دون رد.

ويتواجد الاتفاق بالمركز السادس برصيد 35 نقطة، ويأتي خلفه النادي الأهلي سابعًا بنفس الرصيد من النقاط.

ويحتل أبها والقادسية والفتح المراكز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب برصيد 31 نقطة لكل منهم، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، أما نادي الرائد فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

أما الباطن فيتواجد في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، بعد خسارته بسباعية دون رد في مباراة النصر، بينما الوحدة وضمك والعين يتواجدون بالمراكز الـ14 والـ15 والـ16 برصيد 27 و 24 و 20 نقطة على الترتيب.

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