20 مارس موعد المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري كرة اليد

المواطن - واس

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سيتقابل فريقا الوحدة والنور في مواجهة فاصلة بينهما لتحديد الفائز بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية دوري كرة اليد، بعد تعادلهما بالنقاط (38) نقطة لكل فريق، فيما سيلجأ فريقا الترجي وهجر لمواجهة فاصلة لتحديد الهابط الثاني برفقة الروضة وذلك بعد تعادلهما برصيد (11) نقطة.

مكان مباراة تحديد بطل دوري كرة اليد

ومن المقرر أن تلعب المباراة الفاصلة لتحديد البطل بين النور والوحدة يوم السبت الموافق 20 مارس 2021م عند 4:00 عصراً على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وسيسبقها بنفس الصالة عند الـ 2:00 ظهراً المباراة الفاصلة لتحديد الهابطالثاني بين الترجي وهجر.

نتائج مباريات أمس بالبطولة

وجاءت النتائج بتفوق الوحدة على الخليج بنتيجة 29-27 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن الجولة 22 والأخيرة من المسابقة ، وتمكن النور من تجاوز الروضة بنتيجة 32-21 على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وتغلب هجر على السلام، بنتيجة 29-21 على صالة نادي بالدمام.

وخسر الترجي من مضر بنتيجة 29 – 30 على صالة نادي النهضة بالدمام، وتفوق الأهلي على المحيط بنتيجة 31-26 على صالة وزارة الرياضة بجدة، وأخيراً فاز الصفا على الزلفي بنتيجة 36-23 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

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