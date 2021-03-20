20 #وظيفة شاغرة للجنسين لدى طيران أديل في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مضيف مقصورة/ طاقم طائرة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.

– الحد الأدنى للطول 160 سم.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

– شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.

– خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.

– صحة ولياقة بدنية جيدة.

– يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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