22 مليون ريال أرباح ملاذ للتأمين في 2020

المواطن - الرياض

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أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 22 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 18 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 23 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8.4% ، بشكل رئيسي ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة لتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 112.8% ، ارتفاع دخل الاكتتاب الآخر بنسبة 85.5%، ارتفاع كلا من الإيرادات الأخرى ودخل الاستثمار ، حيث ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 28.5%.

استثمارات محفظة المساهمين

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح لارتفاع دخل استثمارات محفظة المساهمين 111.9% عن دخل استثمارات عمليات المساهمين في العام الماضي ناتجة عن إيرادات توزيعات الأرباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق بالأمس مرتفعًا 76.82 نقطة ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال.

الأسهم المتداولة:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، ووفرة، ومتطورة، وعذيب للاتصالات، وإسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسابتكو، والأندلس، وتكوين، وباتك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و 4.13%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، ومتطورة، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والمصافي، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

المؤشر نمو:

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 391.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23783.31 نقطة، وبتداولات بلغت 37 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.

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