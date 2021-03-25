25 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري عن قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، استعدادًا للمعسكر المقرر إقامته في العاصمة الرياض شهر مارس الجاري.

قائمة المنتخب السعودي الأولمبي

وجاءت قائمة المنتخب السعودي الأولمبي كالتالي؛ محمد الربيعي، صالح الوحيمد، عبدالباسط هوساوي، حمد اليامي، نواف بوشل، خليفة الدوسري، هاني الصبياني، فهد الحربي، نايف الماس، وليد الأحمد، عبدالله حسون وعبدالباسط هندي.

كما ضمت قائمة الأخضر، كلًا من؛ ناصر العمران، علي الحسن، سعد السلولي، حسين العيسى، أيمن الخليف، مختار علي، فواز الطريس، حامد الغامدي، تركي العمار، هزاع الغامدي، محمد مران، حسن آل سليس وعبدالرحمن اليامي.

الأخضر يستعد للأولمبياد

ويأتي معسكر المنتخب الوطني تحت 23 عامًا الإعدادي في الرياض خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو“، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

وسيستضيف الأخضر الأولمبي منتخب ليبيريا الأول لكرة القدم، في مباراتين وديتين يومي 27 و30 من شهر مارس الجاري.

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