27 مادة في نظام التبرع بالأعضاء البشرية بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي

المواطن - الرياض

أقر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم أمس نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

دعم دائم:

وبهذه المناسبة رفع مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور محمد بن عبدالرحمن الغنيم شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين على دعمه الدائم لبرامج زراعة الأعضاء في المملكة منذ تأسيس البرنامج.

اكتفاء ذاتي:

واعتبر أن مثل هذه القرارات ستكون دافعاً وسبباً في نجاح هذا البرنامج لسد احتياجات مرضى القصور العضوي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن ما تحقق يعد امتداداً لحرص القيادة الرشيدة على صحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمرضى القصور العضوي بالمملكة.

27 مادة:

وأشار الغنيم إلى أن نظام التبرع بالأعضاء البشرية يتكون من 27 مادة تشمل 4 أحكام رئيسية تنظم العديد من جوانب برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في المملكة وتضع الضوابط لممارسة نقل الأعضاء البشرية في المنشآت الصحية ومحظورات التبرع بالأعضاء والعلاقات المحلية والإقليمية والدولية للبرنامج، كما تعمل على إعداد قوائم الانتظار الوطنية وتحديد أولويات الزراعة وكفاية تقديم الخدمات للمتبرع وإعداد دليل خاص بالمنح والمزايا والمكافآت لهم.

واختتم الغنيم تصريحه بدعوة المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع بالتعاون مع المركز لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها.

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