3 أسباب وراء معاناة الأهلي بعد سقوطه أمام ضمك

المواطن - محمد سمعه

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عانى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي مجددًا من الخسارة، وذلك بعد الهزيمة مساء اليوم السبت، من نادي ضمك بثلاثية لهدف.

وخسر الراقي، للمرة الثالثة على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع.

وكشف الإعلامي الرياضي محمد النمري، 3 أسباب وراء انهيار الراقي في بطولة دوري المحترفين، حيث غرد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إدارة الراقي تفننت في إزهاق روح الفريق بعد دعمه بلاعبين في خانات مهمة، فلادان المفلس، تفنن في قتل الفريق بتغييرات غريبة، وكأنه يُلبي ما يطلبه مدرب الخصم، واللاعبين ومع الأسف، لا يقدرون قيمة هذا الكيان، ولا ألومهم فمن في الكرسي لم يقدرهم”.

أحداث مباراة الأهلي وضمك:

ونجح النادي الأهلي من خلال جملة ثلاثية متقنة بين عمر السومة وسلطان مندش وعبدالرحمن غريب في إحراز الهدف الأول بشباك ضمك بالشوط الأول بين الفريقين.

وكان عمر السومة مرر الكرة لـ عبدالرحمن ثم من غريب إلى سلطان مندش ثم من مندش إلى غريب، الذي أودعها بكل سهولة في شباك حارس ضمك بالدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول. ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الراقي بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الراقي مما أعطى الفرصة لفريق ضمك للبحث عن إحراز هدف التعادل. ونجح اللاعب منصور حمزي في إحراز الهدف الأول لـ فارس الجنوب بالدقيقة الـ55، ثم سجل اللاعب إيمليو زيلايا الهدف الثاني لفارس الجنوب من ركلة جزاء بالدقيقة الـ60 بعد خطأ من المدافع محمد خبراني لاعب الأهلي. واستمر تراجع الراقي، لينجح فارس الجنوب في إضافة ثالث الأهداف بالدقيقة الـ68، عبر اللاعب زيلايا بعد احتساب الهدف من قبل تقنية الفيديو. الراقي يتجمد رصيده عند 35 نقطة: ولم ينجح الراقي في تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز ضمك، بثلاثية لهدف، ليُصبح رصيده 20 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة بالمركز الرابع.

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