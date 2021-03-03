3 تنبيهات من متحدث النصر الأسبق لـ إدارة السويكت

المواطن - محمد سمعه

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أرسل عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر، 3 تنبيهات لإدارة صفوان السويكت، وذلك من أجل تحسين الفريق، بعد النتائج السلبية التي حققها بدءًا من الموسم الحالي.

إدارة تحتاج للفكر الفني

وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” قائلًا في رسالته الأولى: ” العالمي يمر بمنعطف مهم جدًا، فتح الملفات المزعجة وتعديل الأوضاع وبناء استراتيجية ناجحة للسنوات القادمة، يحتاج لمال ولفكر فني عالي لاختيار مدرب وتحديد الأجانب المبعدين والقادمين، ومراكزهم وملفات اللاعبين المعارين لأندية أخرى، وأخذ القرار بشأنها، كل هذا بحاجة للمال والفكر الفني”.

وأضاف في رسالته الثانية: ” الفكر الفني واتخاذ القرارات المهمة، يجب أن يكون من خلال عقول عديدة تفكر بعلم وخبرة وليست قرارات ارتجالية، من شخص أو اثنين، وهذا يُحتم وجود مستشارين فنيين بجانب الكابتن حسين عبدالغني لعمل ذلك، فالاستعداد للموسم المقبل يجب أن يبدأ من الآن”.

تكاتف رجال النصر يحل الأزمة

وقال في رسالته الثالثة: “كل ما سبق ذكره لا يمكن حدوثه إلا بتكاتف رجال النصر وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد، وبإذن الله لن يبتعد العشاق الأوفياء، عن عشقهم ففتح الأبواب وتحريك المياه الراكدة وتوجيه بوصلة العمل للكفء من الرجال، هو مفتاح النجاح لقادم الأيام”.

وكان العالمي فاز على النادي الأهلي بنتيجة 2-1 أول أمس الخميس بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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