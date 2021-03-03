3 تهديدات تُقلق الهلال قبل لقاء القادسية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، لخوض مواجهة قوية ضد نادي القادسية غدًا السبت بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد لقاء الأزرق والقادسية:

وستنطلق مباراة الزعيم ضد القادسية، في تمام التاسعة إلا ربعًا من مساء الغد على ملعب “الملز” في الرياض.

ويعي المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب أزرق العاصمة، أهمية مباراة القادسية غدًا وإلا فإن الفريق تلاحقه 3 تهديدات غدًا، مع إقامة خمس مباريات أخرى غير لقاء الأزرق والقادسية.

التهديد الأول، الذي يُلاحق الزعيم، هو أن الخسارة أو التعادل ضد القادسية، قد تُفقده الفرصة في الانفراد بصدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

أما التهديد الثاني، هو خوف جمهور الهلال من فوز الشباب على التعاون، وبالتالي فإن فوز الليث سيضع ضغط على الأزرق عند مواجهة القادسية.

والتهديد الثالث هو فوز الاتحاد على الرائد، سيجعل الأزرق مطالبًا بالفوز، لأن الاتحاد سيقلص الفارق مع الأزرق إلى نقطة، قبل مواجهة أزرق العاصمة للقادسية.

تلميح مدرب الهلال يُقلق إدارة ابن نافل:

وفي سياق آخر، يبدو أن تصريحات المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ الهلال، أثارت قلق الإدارة برئاسة فهد بن نافل، وذلك بعد أن حسم مصيره كمدرب للفريق الكروي الأول.

وكان ميكالي تولى تدريب الأزرق بصورة مؤقتة بعد إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بعد الخسارة من نادي ضمك بالجولة الـ18 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد ميكالي مُلمحًا أن مهمته مع الأزرق سوف تنتهي بنهاية الموسم الحالي 2020/ 2021، حيث لم يُبدِ رغبته في استكمال المهمة إذا عُرض عليه ذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشار مدرب الهلال إلى أنه يريد قيادة الفريق فقط للفوز بلقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.

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