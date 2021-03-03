3 توابع سلبية لـ الشباب بعد الخسارة من الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

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لا يزال نادي الشباب يتلقى التوابع السلبية بعد الخسارة أمام الاتحاد يوم الأربعاء الماضي بهدفين لهدف.

وبسبب هذه الخسارة، فإن الليث فقد صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمصلحة نادي الهلال، كما أن فوز الاتحاد أوقف سلسلة انتصارات الليث خارج أرضه حيث سبق له وأن هزم العين والوحدة وأبها والنصر وضمك بالجولات الـ13 والـ15 والـ16 والـ18 والـ12 على التوالي خارج الأرض.

عقدة الاتحاد مستمرة على الشباب

كما أن عقدة الاتحاد لا زالت مستمرة على فريق الشباب، الذي لم يذق طعم الانتصار على العميد منذ 921 يومًا، وبالتحديد منذ آخر فوز لليث على الاتحاد بهدف نظيف بموسم 2018/2019 بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آنذاك.

الليث يفتقد خدمات النسر إيغالو

وسيتأثر الليث بغياب النجم النيجيري أوديون إيغالو عن صفوف الفريق لمدة 21 يومًا بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الاتحاد بالجولة الـ23 دوريًا بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

كما أن غيابه، سيمثل مشكلة للمدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز الذي اعتمد بشكل واضح على خدمات إيغالو مؤخرًا.

وسيتجه هيرنانديز لإيجاد البديل، والسعي نحو الفوز خاصة أن الشباب لا يطمح لفقدان الفرصة في المنافسة على الفوز بلقب الدوري بعد أن كان الليث متصدرًا جدول الترتيب لعدة أسابيع، قبل عودة الهلال واقتناص الصدارة.

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