3 خطوات لتقوية القلب مثل الرياضيين المحترفين

المواطن- متابعة

قالت دراسة حديثة أجريت على نحو 800 رياضي محترف تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إن أقل من 1% منهم عانى من إصابة قلبية، ولكن بالنسبة لعامة الناس، تُظهر الأبحاث ارتفاع معدل المعاناة بإصابات القلب، وهذا الأمر بمثابة نداء يوضح أهمية اللياقة البدنية وخاصةً لصحة القلب.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن هناك العديد من الممارسات الصحية للقلب التي يلجأ إليها المحترفون، والتي يمكنك تطبيقها في حياتك الخاصة، ومنها التالي:

3 خطوات لتقوية القلب مثل الرياضيين

1- ممارسة التمارين عالية الكثافة في فترات متقطعة

معظم برامج الرياضيين ليست مليئة بشكل كبير بالتدريبات المستمرة متوسطة الكثافة، والمعروفة باسم MICT، وبدلًا من ذلك، يقوم الرياضيون بالتدريبات المتقطعة عالية الكثافة، أو HIIT والتي تتضمن الانتقال من فترات من التمارين المُكثفة، إلى تمارين أبطأ، وأسهل.

وأظهرت تجربة سريرية تضمنت 93 مريضًا يعانون من مرض الشريان التاجي دليلًا على قدرة تمارين HITT على تقوية القلب.

2- الراحة والتعافي

الراحة والتعافي أمران مهمان للغاية لكل من الرياضيين المحترفين، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، لا يُعد الحصول على نوم جيد مهمًا لمستويات الطاقة لديك فقط، بل هو مهم أيضًا لصحة القلب.

3- التغذية السليمة

اتبع نهجًا صحيًا للقلب عندما يأتي الأمر للتغذية، حيث تدرك الفرق الرياضية المحترفة أن التغذية تزود أجسام الرياضيين بالوقود، ولهذا السبب، توظف الفرق خبراء التغذية للحرص على أن الطعام المُقدم للاعبين لا يعزز أداءهم فحسب، بل يحافظ أيضًا على صحتهم العامة، بما في ذلك صحة القلب.

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