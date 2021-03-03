3 عوامل تجعل مباراة الأهلي وضمك بـ دوري محمد بن سلمان مثيرة

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

يترقب عشاق الكرة السعودية، مباراة الأهلي وضمك، التي تُقام اليوم السبت في ختام مباريات الجولة الـ22 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون مباراة الأهلي ضد ضمك مثيرة لـ 3 أسباب، أولهما أن الراقي سوف يسعى للثأر بعد الخسارة في الدور الأول من ضمك برباعية مقابل ثلاثة أهداف في لقاء أُقيم في الخامس من ديسمبر الماضي.

أما السبب الثاني ففوز الأهلي اليوم يجعله يصعد للمركز الثالث لينافس الاتحاد على الاقتراب من الوصيف، كما أن السبب الثالث هو نية لاعبي الأهلي التخفيف الضغوطات من عليهم بعد التعثر في آخر 4 جولات بالدوري، حيث خسر الأهلي مرتين وتعادل في مباراتين.

تشكيلة مباراة الأهلي وضمك:

وجاء تشكيل الراقي لمباراة ضمك مكونًا من: “محمد العويس، لوكاس ليما، محمد خبراني، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، نوح الموسى، علي الأسمري، إدريس فتوحي، عمر السومة، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب”.

أما تشكيل ضمك فجاء مكونًا من: “مصطفى زغبة، منصور حمزي، عبدالله العمار، سيرجيو فيتو، فاروق شافعي، بدر منشي، دوماجوش أنتوليتش، عارف آل حيدر، وليد حزام، إيميليو زيلايا، بودسكو كونستانتين”.

ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلي وضمك:

وقبل مباراة الأهلي وضمك، جاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي: “حيث لا يزال الشباب في الصدارة برصيد 45 نقطة، أما الهلال فيطارده بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة، والاتحاد بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة، أما الأهلي فيحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

أما التعاون فيتواجد بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق بالمركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد النصر بالمركز السابع برصيد 30 نقطة.

بينما يتواجد القادسية بالمركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويتبعه الفيصلي بالمركز التاسع برصيد 30 نقطة، أما الباطن فيتواجد بالمركز العاشر برصيد 28 نقطة، بينما يحتل أبها المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، ويتواجد الوحدة بالمركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، أما الرائد، فيحتل الـ13 برصيد 25 نقطة، والفتح في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة، أما ضمك والعين فيتواجدان بالمركزين الـ15 والـ16 برصيد 17 و 16 نقطة لكل فريق.

شارك الخبر







شارك الخبر