3 لاعبين ينعشون مران الهلال قبل الوحدة

المواطن - مروة نبيل

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شارك الثلاثي هتان باهبري، صالح الشهري ومحمد كنو، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الاثنين.

الثلاثي ينعشون مران الهلال:

وأنعش الثلاثي باهبري، الشهري وكنو تدريبات الهلال الجماعية اليوم، بعدما أنهوا برامجهم التأهيلية، حيث غابوا عن الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر فبراير الماضي؛ بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

وكان كنو قد تعرض لتمدد الرباط الجانبي للركبة مطلع فبراير الماضي، وعانى صالح الشهري من إصابة بتمزق عضلات البطن الجانبية، فيما أُصيب هتان باهبري بتمزق في العضلة الأمامية للفخذ.

الزعيم يستعد لمواجهة الوحدة:

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية اليوم بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث انطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية باستخدام الكرة.

وفرض ميكالي مناورة على جزء من مساحة الملعب، وشارك الثلاثي العائد من الإصابة في المران بالكامل؛ للتأكد جاهزيتهم البدنية والفنية للمشاركة في مباراة الزعيم المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

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