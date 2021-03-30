30 ٪ من إنتاج شركات الألبان الوطنية في المملكة يصدر للخارج

المواطن - ولاء المطرفي

تميزت المملكة على مستوى العالم بجودة عالية في إنتاج الألبان بسعر أقل مقارنة بالأسواق العالمية، حيث يوجد ١٢ شركة تصدر ٣٠٪؜ من إنتاجها للخارج، لوجود اكتفاء ذاتي.

وتقدر حصة المملكة بـ ٦٠٪؜ حيث تنافش على مستوى الخليج ودول العالم، فيما توظف المصانع أكثر من١٠,٥٠٠ عامل.

فيديو | شركات الألبان الوطنية في #المملكة غذاء صحي آمن بجودة عالية.. "30%" من إنتاجها يصدر للخارج "#صنع_في_السعودية"#برنامج_اليوم pic.twitter.com/rb6V6XOjIF — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 28, 2021

اختبارات الجودة يوميًا في المصانع السعودية

وقال مدير الجودة وسلامة الغذاء في مصنع الصافي ماهر بخاري خلال لقائه على قناة الإخبارية: يوجد في المملكة جهات رقابية تتابع الجودة وكل شركة لديها أنظمة وقوانين مثلًا هنا في شركة الصافي أكثر من ١٠ آلاف اختبار جودة يوميًا لجميع المنتجات، موضحًا أن هناك دعمًا من الجهات الرقابية ودعمًا من الحكومة بالإضافة إلى المستهلكين للمنتج.

منتجات سعودية بجودة عالية

وأكد بخاري أن المنتجات السعودية بشكل خاص تطبق بموصفات عالمية، ومنتجاتنا موجودة في جميع مناطق الخليج والشام وتحظى بجودة عالية.

وأضاف بخاري أن الثقة في المنتج السعودي عالية والمستهلك يثق فيها لأنها تطبق بجودة عالية وتطبق الأنظمة العالمية.

شارك الخبر







شارك الخبر