37 عضوًا يزينون القائمة الذهبية في النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر عن القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذهبيين الذي يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل.

أعضاء القائمة الذهبية في النصر:

وضمت القائمة الذهبية 37 عضوًا، في مقدمتهم، الأمير خالد بن فهد “118 ألف و850 صوتًا”، عبدالعزيز بغلف “35 ألف و170 صوتًا”، عبداللطيف بن عبدالله الشثري “5 آلاف و750 صوتًا”، ومحمد بن عمران العمران “1100 صوت”.

ويتواجد في القائمة الذهبية في نادي النصر أيضًا كل من؛ محمد بن علي أبو حاوي “900 صوت”، فهد المشيقح “700 صوت صوت، وجوي بن سعود بن عبدالعزيز “300 صوت”.

كما ضمت بـ100 صوت كلًّا من؛ منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وليد بن بدر، فيصل بن عبدالرحمن، فيصل بن تركي، سعود آل سويلم، عبدالله العمراني، فهد بن عبدالعزيز العجلان، عبدالله بن حمود الرشيد، طلال بن عبدالله الرشيد ومسلي آل معمر.

وشهدت قائمة الذهبيين في النصر تواجد، إبراهيم بن عبدالله المهيدب، سلمان المالك، تركي المشيقح، أيمن القاضي، سعد بن عبدالعزيز محمد العجلان، يوسف القفاري، عبدالله بن محمد عبدالله العجلاني، مشعل بن سالم السفاعي، عبدالعزيز العمري وأديب العمري.

وتضم قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر أيضًا، مسفر المطيري، فهد بن عبدالله السيف ومحمد بن عبدالله العبداللطيف، حسين بن عيسى واصلي، بندر بن أحمد النعيم، فهد بن سعيد السيد، سعدون المالكي، سامي السويلم، محمد الزهراني وفايز العجلاني.

مسلي آل معمر المرشح الوحيد:

ويترقب النصراويون انتخابات العالمي لتزكية مسلي آل معمر، حيث أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن استبعاد غانم المطيري وقائمته من التنافس على مجلس الإدارة؛ وذلك بسبب عدم إرفاق الرئيس وأعضاء قائمته إقرار المسؤولية التضامنية.

وأصبح مسلي آل معمر المُرشح الوحيد لرئاسة العالمي بقائمة مكونة من “عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومة عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

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