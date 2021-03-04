4 أسماء تشغل بال النصراويين للترشح لرئاسة النادي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الجمهور النصراوي يُتابع عن كثب آخر التطورات لمعرفة الرئيس المقبل للنادي، بعد حل إدارة صفوان السويكت بقرار من وزارة الرياضة يوم الأحد الماضي.

وكان الإعلامي الرياضي زهير الشماسي قال في تصريحات لـ برنامج رياضة ميديا المذاع على القناة الرياضية السعودية: إنه يملك معلومة بأن اسمًا قديمًا مرُشح لرئاسة العالمي، وسبق له أن رأس النادي.

4 أسماء يُفكر فيها النصراويون:

جمهور العالمي أصبح الآن يُفكر في 4 أسماء قديمة سبق لها وأن ترأست النادي، من أجل اختيار أحدهم والقدوم لإنقاذ العالمي بالفترة المقبلة وهم” الأمير فيصل بن تركي، سعود السويلم، فهد المشيقح، سلمان المالك”.

كحيلان أحد أفضل الرؤساء بتاريخ العالمي:

وبالحديث عن فترة الرؤساء الـ4 في النصر، فإن الأمير فيصل بن تركي هو أحد أفضل الرؤساء مرورًا في تاريخ العالمي، حيث نجح الفريق بعهده في الفوز بالدوري السعودي للمحترفين مرتين موسمي 2013/ 2014 و2014/ 2015.

وبالنسبة لـ فهد المشيقح فقد تولى رئاسة أصفر العاصمة، بشكل مؤقت لعدة شهور، كما عمل في كل المناصب الإدارية داخل النادي ومنها نائب رئيس لفيصل بن تركي.

وتولى سلمان المالك رئاسة النصر خلال الفترة من 2017 حتى 2018 وقبل قدوم سعود السويلم لرئاسة العالمي.

أما سعود السويلم، الذي خطف قلوب العالميين فنجح في تكوين أقوى فريق للعالمي تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019.

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