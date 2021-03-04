4 تعليقات تكشف كواليس ما يدور في النصر

المواطن - محمد سمعه

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كشفت 4 تعليقات من أعضاء ومسؤولين سابقين في النصر، كواليس ما يدور داخل النادي، وذلك بعد القرارات الجديدة التي أصدرتها إدارة صفوان السويكت عصر اليوم الخميس.

وكان سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق للعالمي صاحب نصيب الأسد بتعليقين حيث قال في التعليق الأول: ” مفهوم التغريدة بأن الدكتور عبدالله الدخيل، لم يتقدم بورق الاستقالة، مثل ما تم تمريره لجمهور العالمي عبر الحساب الرسمي للنادي العريق، بالنسبة لنا، مثل هذه التصرفات لا تصب بمصلحة الفريق، وتكشف زيادة الخلافات داخل البيت الأصفر، لا نعرف من المتسبب وما هي الأسباب لهذه الخلافات”.

العواصف الإدارية تهب رياحها على النصر

وأضاف الصرامي: “منذ خروج الشامخ سعود السويلم، والعواصف الإدارية تهب رياحها على البيت الأصفر، لعدم قدرة الإدارة على فرض الانضباط والنظام، ضعف إدارة السويكت، سمح بكثرة التدخلات وتشكيل التكتلات، فتراجعت النتائج فصار الفريق متعدد الألوان، النصر يحتاج لرجاله المخلصين لتجاوز الخطر”.

أما عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بالعالمي فقال عبر حسابه في “تويتر” : “بناءً على ما تم من قرارات من قبل رئيس العالمي.. وادعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الداعمين.. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل”.

ثقافة ” الأنا” تضر العالمي

وفي نفس السياق، قال عبدالله بن زنان المتحدث الأسبق للعالمي: “ماذا يحدث في العالمي؟، ما يحدث لا يليق أبدًا، ثقافة الأنا، يجب أن تختفي لتبقى ثقافة النصر أولًا”.

وأصدر النصر، بيانًا رسميًا عصر اليوم الخميس، أعلن من خلاله قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور عبدالله الدخيل.

وجاء في البيان: “تماشيًا مع المرحلة التي تعيشها رياضة السعودية من عمل مؤسسي مستدام، ولتطوير العمل في النادي قرر مجلس إدارة النادي إجراء بعض التعديلات الإدارية، واستقطاب كفاءات تدعم توجه المجلس بالنهوض بالعمل الإداري للتوافق مع أهداف وزارة الرياضة”.

وتابع البيان: “بناءً عليه تقرر تعيين نواف النهاري مديرًا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية”.

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