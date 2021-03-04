4 مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تُقام 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وسط منافسة قوية على التقدم في الترتيب أو الهروب من شبح الهبوط.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل ضد نظيره الطائي عند الساعة 3:40 مساءً، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.

ويلعب الجبلين ضد الدرعية عند الساعة 4:20 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرعر ضيفًا على نظيره النهضة عند الساعة 6:30 مساءً.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الـ28 بلقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ضد نظيره الكوكب عند الساعة 6:35 مساءً، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

دوري الدرجة الأولى

وأُقيمت 4 مباريات بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى، وشهدت تحقيق 3 انتصارات وتعادل واحد فقط، حيث انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة ضد هجر بنتيجة 0/0.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد في الفوز على نظيره هجر برباعية دون رد، وتمكن النجوم من التغلب على البكيرية بثلاثية مقابل هدف، فيما فاز جدة على فريق الثقبة بنتيجة 2/1.

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