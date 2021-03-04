4 نصائح مهمة عند قيادة السيارة أثناء الغبار

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أفراد المجتمع بعدم قيادة السيارة أثناء الغبار الشديد حفاظًا على السلامة الشخصية من وقوع أي حوادث – لا سمح الله -، مبينًا أنه في حالات الغبرة البسيطة التي لا تعيق الرؤية فيمكن قيادة السيارة بإتباع الإرشادات والنصائح.

تجنب مخاطر القيادة في الغبار

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، عند قيادة السيارة في حالات الغبار التي لا تعيق الرؤية فأنه يجب اتباع (4) نصائح وهي التأكد من أن أنوار السيارة تعمل بشكل جيد ، تجنب السرعة مهما كان الشارع خاليًا من السيارات ، إغلاق نوافذ السيارة لضمان عدم دخول ذرات الغبار داخل السيارة وتشغيل المكيف ، التنقل بين المسارات بهدوء ، فكل هذه النصائح تضمن القيادة الآمنة في الميدان.

إغلاق جميع النوافذ

ولفت إلى أنه في حالة الخروج من السيارة لشراء الأغراض التأكد من أن جميع النوافذ مغلقة ولا توجد أي ثغرات تساعد على دخول ذرات الغبار ، إذ يلاحظ قيام بعض الأفراد بترك جزء بسيط من الزجاج مفتوحًا بحجة التنسيم أي تبادل الهواء الداخلي والخارجي ولكن ذلك لا يفيد في حالات الغبار ، فذرات الغبار في حالة دخولها في السيارات تعمل على إثارة حساسية الصدر وخصوصًا عند مرضى الربو.

ارتداء الكمامة ضروري

وشدد الدكتور محمد في ختام حديثه ، على ضرورة ارتداء الكمامة في الأجواء الغبرة وغسلها إذا كانت من النوع القماشي لضمان نظفتها وعدم تعلق ذرات الغبار فيها ، أما إذا كانت من النوع الصحي فيجب التخلص منها بطريقة صحية وآمنة واستبدالها بأخرى ، مع التأكيد على ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المتعلقة بكورونا .

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